Selçuk Üniversitesi Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'nde Türkiye birincisi oldu

Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'nde 37 bayrağın sahibi olarak Türkiye birincisi oldu. Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti, başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla verilen ödüller, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Engelsiz Programı Nişanı olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni"nde 37 bayrağın sahibi olarak Türkiye birincisi oldu. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, gerçekleştirilen törende birincilik ödülünü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti, başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla verilen ödüller, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Programı Nişanı" olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada bu yıl Engelsiz Üniversite Ödülleri için 97 üniversiteden toplam 1091 başvuru yapıldığını söyledi. 47 panelist tarafından yapılan değerlendirmede 56 üniversitenin toplam 295 bayrak almaya hak kazandığını ifade eden Prof. Dr. Özvar, "Bayraklardan 152'si mekanda erişilebilirliğe verilen turuncu bayrak, 92'si eğitimde erişilebilirliğe verilen yeşil bayrak ve 51'i de sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen mavi bayrak olmuştur" dedi.

"Tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyoruz"

Engelli öğrencilerin eğitim imkanlarını bütünüyle yararlanabilmeleri ve eğitime katılımlarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, "Engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğrenci sayılarımızı ve onların engel durumlarını bilmek, buna göre önlemler almak ve öğrencilerimize ulaşmak üniversitelerimizin en önemli görevleri arasında bulunuyor. Kendi bünyelerinde kurdukları koordinatörlükler ve farklı birimler ile erişilebilirliğe önem veren çalışmalar sürdürdüklerini görüyoruz. Farklı engel gruplarındaki öğrenciler için eğitim ve program içeriklerinin erişilebilir olmasına yönelik daha büyük bir çaba sarf etmemiz gerektiğinin farkında olmamız gerekiyor. Tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunma, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını temin etmek için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmek amacıyla büyük bir çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesinin kazandığı ödüller

SÜ; "Eğitimde Erişilebilirlik" alanında 14, "Mekanda Erişilebilirlik" alanında 11, "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" alanında ise 12 bayrağın sahibi oldu. 2022 yılında gerçekleştirilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde 9 bayrak ödülü kazanan Selçuk Üniversitesi, bu yıl düzenlenen ödüllerde toplam 37 bayrak kazanarak başarını bir kez daha kanıtladı. "Eğitimde Erişilebilirlik" Yeşil Bayrak: Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Yunak Meslek Yüksekokulu. "Mekanda Erişilebilirlik" Turuncu Bayrak: Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Ziraat Fakültesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, Kutalmışoğlu Süleymanşah Sosyal Tesisi/Yemekhanesi. "Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" Mavi Bayrak: Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yunak Meslek Yüksekokulu. - KONYA