Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü ilk mezunlarını verecek

Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü, Türkiye'de ilk ve tek lisans programı olarak bu yıl ilk mezunlarını verecek. Bölümde yetişecek öğrencilerin sektöre önemli katkılar sağlayacağı belirtilirken, mezun öğrencilerin pedagojik formasyon eğitiminden sonra öğretmen olarak da çalışabileceği ifade edildi.

Türkiye'de lisans düzeyinde tek olan Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü ilk mezunlarını bu yıl verecek.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Senato salonunda düzenlenen basın toplantısında Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümünde 48 öğrencinin eğitime devam ettiğini söyledi.

Bölümün ilk mezunlarını bu yıl vereceğini belirten Aksoy, Selçuk Üniversitesinin Türkiye'de ilk ve tek "Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi" lisans programına sahip kurum olduğunu ifade etti.

Aksoy, bölümden mezun öğrencilerin pedagojik formasyon eğitiminden sonra meslek hayatlarına öğretmen olarak devam edebileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz, 24 fakültemizden bir tanesi. Selçuk Üniversitesi olarak şehre dinamizm katan ve kentin değerleriyle örtüşen eğitim öğretim süreçlerini destekliyoruz. Bu yönde toplumun gençlerini yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğini önemsiyoruz. Bunun bir çıktısının olduğunu görmek mutlu etti. Selçuk Üniversitesi, şehrin gözbebeği ve şehri de dönüştüren, katkı yapan bir eğitim kurumu. Formasyon eğitiminin gerçekleşiyor olması, Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümünü tercih edecek öğrenciler için çok kıymetli."

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar da bölümde yetişecek öğrencilerin sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, kararın sektörün gelişmesi ve sektöre katkı sağlayacak insan gücünün yetişmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

Şu anda 8 ilde 14 lisede ayakkabı sektörüne yönelik bölümün olduğunu anlatan Uzun, "Bu bölümle ilgili yan branşlardan atanan öğretmenler görev yapıyor. Ayakkabı tasarımı ve üretimi öğretmenleri mevcut değil. Türkiye'nin ilk Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde. O yüzden ilk ve tek okul olması hasebiyle de şu anda öğretmen ataması konusunda öğrencilerimizi çok güzel bir gelecek bekliyor." ifadelerini kullandı.