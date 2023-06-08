Şehit öğretmenin müzik sınıfıyla hatırası yaşatılıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırası, şehadetinden önce görev yaptığı okula kazandırdığı müzik sınıfında da yaşatılıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırası, şehadetinden önce görev yaptığı okula kazandırdığı müzik sınıfında da yaşatılıyor.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Aybüke öğretmen, yüreklerde derin bir iz bıraktı.

Şehadetinin ardından isminin yaşatıldığı, bu yıl fen lisesine dönüştürülen okula girenleri Aybüke öğretmenin duvarlara asılan fotoğrafları ve öz geçmişi karşılıyor.

Okula kazandırdığı müzik atölyesi ile öğrencileri sanatla buluşturan Aybüke öğretmen, severek söylediği Mağusa Limanı türküsünü seslendiren öğrencileri tarafından sevgiyle yad ediliyor.

"Piyano çalmayı öğreniyorum"

Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'ndeki müzik sınıfında enstrüman çalmayı öğrenen öğrencilerden Rabia Arıcı, AA muhabirine, şehit öğretmenlerinin bir dönem görev yaptığı okulda eğitim görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Onun kurduğu müzik atölyesinde eğitim almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Arıcı, "Keşke bize bu sınıfta müzik dersi verebilseydi, çok mutlu olurduk." dedi.

Arıcı, müzik sınıfında farklı enstrümanlar çalmayı öğrendiklerini ifade etti.

Hasan Doyar da Aybüke öğretmenin kurduğu müzik sınıfında eğitim gördüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Müzik atölyesinde öğretmenlerimizin desteğiyle farklı müzik aletlerini çalmayı öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla koro oluşturuyoruz. Piyano çalmaya merakım var. Piyano çalmayı öğreniyorum." diye konuştu.

Okula başladığı ilk gün, "Okulumuzda müzik sınıfı var mı?" diye sordu

Aybüke öğretmen ile aynı dönemde okulda müdür yardımcısı olarak göreve başlayan Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi Müdürü Nazmi Altuner de her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü ile karnelerin verildiği haziran ayının kendileri için hüzünlü geçtiğini söyledi.

Şehit öğretmenin, görev yaptığı okulda, meslektaşlarında ve öğrencilerinde derin izler bıraktığını dile getiren Altuner, Aybüke öğretmenin göreve başladığı ilk gün okulda bir müzik sınıfı olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Altuner, o güne kadar okulda müzik sınıfı olmadığını belirterek, "Kendi imkanlarıyla müzik sınıfı oluşturdu. Kendisine ait birkaç enstrüman getirdi. Müzik dersinin uygulamalı bir şekilde yapılması için gayret ediyordu. Aybüke öğretmenimizin ilk çalışmalarından biri okula bir piyano kazandırmak oldu. Dönemin okul müdürüyle yaptığı görüşmelerden sonra Kaymakama okulun bu eksiğinin olduğunu söyledi ve Kaymakamlığın desteğiyle okula bir piyano kazandırılmış oldu." dedi.

"Öğrenciler onun sayesinde müzikle, enstrümanlarla tanıştı"

Aybüke öğretmen sayesinde oluşturulan okul korosu ile yıl sonu etkinliklerini müzikli yaptıklarını anlatan Altuner, Aybüke öğretmenin okula çok emeğinin geçtiğini söyledi.

Altuner, "Öğrenciler onun sayesinde müzikle, enstrümanlarla tanıştı." ifadesini kullandı.

Aybüke öğretmenin güler yüzlü ve cana yakın bir insan olduğunu belirten Altuner, personel ile de tek tek selamlaştığını, onların hal ve hatırlarını sorduğunu kaydetti.

Altuner, Aybüke öğretmenin derslerinin çok neşeli geçtiğini ifade ederek, "Güler yüzüyle etrafına ışık saçan bir öğretmendi. Aybüke öğretmenimizi bütün öğrencilerimize anlatıyoruz, yeni Aybükeler yetişsin diye. Onu unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.