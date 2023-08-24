Seferihisar'da Gençlere Yoga ve Spor Eğitimi Veriliyor

Seferihisar Belediyesi eğitmenleri tarafından LÖSEV Doğa Çiftliği'nde düzenlenen kamplarda gençlere yoga, cimnastik ve nefes alma dersleri veriliyor. Gençler, doğayı tanıma fırsatı bulurken aynı zamanda spor yapma imkanı da elde ediyorlar.

Seferihisar Belediyesi eğitmenleri tarafından ilçede bulunan LÖSEV Doğa Çiftliği'nde her hafta farklı konuk olarak kampa gelen gençlere yoga, cimnastik ve nefes alma dersleri veriliyor. Kamp yapan gençler, eğitmenler eşliğinde hem doğayı tanıyor hem de spor yapıyor.

Seferihisar'da bulunan ve her yıl Türkiye'nin değişik illerinden gelen yüzlerce genci düzenlenen kamplarda ağırlayan LÖSEV Doğa Çiftliği'nde, Seferihisar Belediyesi eğitmenleri tarafından da çeşitli eğitimler veriliyor. Hafta boyunca seramik, felsefe, uygulamalı tarımsal eğitimler, grup oyunları, nefes terapisi ve yoga, cimnastik gibi birçok ders, kampa katılanlarla birlikte gerçekleştiriliyor.