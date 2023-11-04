Seferihisar Belediyesi Okullarda Sıfır Atık Eğitimleri Veriyor

Seferihisar Belediyesi, ilçedeki okullarda "Sıfır Atık" eğitimleri veriyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin , "Seferihisar'da çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeyen çocuk kalmasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ilçe genelindeki okullarda sıfır atık seferberliği başlattı. Belediye, alanında uzman eğitmenlerle okullarda atıkların kaynağında ayrıştırılması, israfın önlenmesi, atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda sıfır atık eğitimleri düzenliyor. Eğitimler Bağımsız Anaokulu'nda başladı. Anaokullu miniklere oyunlarla "sıfır atık nedir", "çevreyi nasıl koruruz" gibi konular anlatılırken çocuklar eğitime büyük ilgi gösterdi.

HEDEF SEFERİHİSAR'DAKİ TÜM OKULLAR

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Belediyemizde oluşturduğumuz Çevre Muhafızları ile birlikte sıfır atık eğitimlerini okullara taşıdık. Seferihisar'da çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeyen çocuk kalmasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz eğitimleri Seferihisar'da bulunan tüm okullarda gerçekleştirmek" dedi.