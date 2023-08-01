SEDAŞ, Kadın Enerjisi projesi kapsamında saha ziyaretini gerçekleştirdi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Akkök Holding'in enerji grup şirketleri tarafından yürütülen 'Kadın Enerjisi' projesinin 'Next' programı kapsamında bu yıl ikinci saha ziyaretini gerçekleştirdi. 26 kız öğrenci, SEDAŞ tarafından düzenlenen gezi ile enerji üretimini yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Akkök Holding'in enerji grup şirketleri tarafından yürütülen "Kadın Enerjisi" projesinin "Next" programı kapsamında bu yıl ikinci saha ziyaretini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeye katılan 26 kız öğrenci, SEDAŞ tarafından düzenlenen gezi ile Akenerji'nin Balıkesir Bandırma'da bulunan Ayyıldız Rüzgar Enerjisi Santrali ve Bursa'da bulunan Uluabat Hidroelektrik Santrali'nde enerji üretimini yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Öğrenciler saha turu boyunca yenilenebilir enerji üretimi ve hidroelektrik santrali enerji üretimi süreçlerini yerinden takip etti. İnsan kaynakları ve teknik alanlardaki eğitici ve eğlenceli sunumlarla başlayan gezide öğrenciler, sektör ile ilgili farklı konularda da bilgilendirildi.

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