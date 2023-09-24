Sebit, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere destek sağlıyor

Türk Telekom iştiraklerinden Sebit, eğitim çözümleriyle yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında yer alıyor. Sebit'in Vitamin LGS ve Raunt gibi ürünleriyle öğrenciler sınavlara hazırlanırken, diğer ürünleri de öğrencilerin konuları kalıcı öğrenmelerini sağlıyor.

Türk Telekom iştiraklerinden Sebit, eğitim çözümleriyle yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında yer alıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 35 yıldır yenilikçi teknolojilerle eğitimi dönüştüren Sebit, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) hazırlığı için Vitamin Lgs, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içinse Raunt ile öğrencilere kapsamlı dijital ve basılı kaynaklar sunuyor.

Son eğitim öğretim döneminde Sebit'in kişiselleştirilmiş eğitim çözümleriyle öğrenciler, merkezi sınavlarda büyük başarılara imza attı. Sebit'in 8. sınıflara yönelik geliştirdiği Vitamin LGS ile sınava hazırlanan öğrencilerden 27'si tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. 2023 YKS'de Sebit'in üniversiteye hazırlık ürünü Raunt ile çalışanlar arasında Türkiye birincisi, 2'ncisi, 3'üncüsü, 4'üncüsü, 6'ncısı ve 7'ncisi olan Raunt öğrencileri yer aldı.

Sebit ürünleriyle öğrenciler, yeni döneme bir adım önde başlıyor

Vitamin LGS ve Raunt gibi sınava hazırlık ürünlerinin yanı sıra Sebit tarafından geliştirilen Vitamin Kitapları, öğrencilerin konuları kalıcı öğrenmelerini sağlıyor.

Sebit'in okuduğunu anlama, dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini geliştirerek okuma hızını artıran ürünü Hızlıgo ile öğrenciler sınav başarılarını yükseltiyor.

Ayrıca ortaokul matematik dersi için geliştirilen DinamikMAT, sınırsız sayıda soru üreterek öğrencilerin hatasız ve hızlı işlem yapma becerilerini geliştirmelerini ve matematik başarılarını artırmalarını sağlıyor.

Özel okulların eğitim ortamının dijitalleşmesinde 21. yüzyıl eğitimine yönelik çözümler sunan Sebit'in ürünü Sebit VCloud, şu an Türkiye'deki 700 özel okulda kullanılıyor. Sebit VCloud ürünü yeni çağın tüm eğitim dinamiklerini okullara kazandırmayı hedefliyor.

Sebit, öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere sağladığı kişiselleştirilmiş çok boyutlu eğitim desteğiyle herkesin hayatına dokunuyor.

Türkiye'de 35 yıldır birçok farklı teknoloji ve AR-GE çalışmaları yapan Sebit, yapay zeka destekli eğitim içeriklerinden teknolojik platformlara, akıllı ölçme değerlendirmeden öğretmen eğitimlerine kadar kapsamlı çözümler sunuyor. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar Türkiye'nin öncü eğitim ürünlerine https://www.sebit.com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.