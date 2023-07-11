Sebit'in yapay zeka destekli üniversiteye hazırlık ürünü Raunt, öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 'Canlı Rehberlik' uygulamasını hayata geçirdi. Uzman psikolojik danışmanlar ve psikologlar tarafından sunulan bu hizmetle öğrenciler, sorularına cevap bulabilecek ve doğru kararlar alabilecekler.

Sebit'in yapay zeka destekli üniversiteye hazırlık ürünü Raunt'ta "Canlı Rehberlik" uygulaması başladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin öncü eğitim teknolojileri şirketlerinden Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrencinin yaşamına değer katmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Sebit'in yapay zeka destekli üniversiteye hazırlık ürünü Raunt, öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerine verdiği katkılara bir yenisini ekledi.

Raunt, üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler için sunduğu yüz binlerce soru, onlarca kitap ve deneme sınavıyla birlikte sınav kaygısının yönetilebilmesi, gerçekçi hedeflerin belirlenebilmesi ve gelecekle ilgili doğru kararların alınabilmesi için "Canlı Rehberlik" uygulamasını hayata geçirdi.

Alanında uzman tecrübeli psikolog ve psikolojik danışmanlar ile öğrencileri buluşturan bu hizmetle üniversite adaylarının aklındaki sorulara cevap bulabilmeleri sağlanıyor.

Akıllı yönlendirmeler yapan yapay zeka teknolojisiyle öğrencilerin alanlarına ve hedeflerine yönelik çalışma planı hazırlanan Raunt'ta yeni dönemde farklı konularda da öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

YKS'ye hazırlanan öğrenciler için birçok farklı ve yenilikçi hizmet sunan Raunt'ta hayata geçirilen "Canlı Rehberlik" uygulamasıyla öğrenciler, uzman psikolojik danışmanlardan ve psikologlardan rehberlik desteği alabilecek.

Avantajlı fiyatlarla sunulan YKS hazırlık paketlerine eklenen "Canlı Rehberlik" hizmetiyle öğrenciler, istedikleri eğitim setlerine taksit ve banka kredisi imkanıyla sahip olabiliyor.