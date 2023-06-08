SCÜ Rektörü Alim Yıldız, Türk Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen Türk Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı. Toplantıda Orhun Değişim Programı başta olmak üzere ortak eğitim, kültür ve uluslararası ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen Türk Üniversiteler Birliği (TURKINIB) toplantısına katıldı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yıldız'a toplantıda SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu eşlik etti.

Orhun Değişim Programı başta olmak üzere ortak eğitim, kültür ve uluslararası ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunulan toplantı iki gün sürdü.

Yıldız, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, Türk dünyasından Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile Erasmus ve ikili anlaşmaların bulunduğunu hatırlatarak, Orhun Değişim Programı ile bu ilişkilerin daha artacağını belirtti.

SCÜ'de hobi bahçelerini genişletme çalışmaları sürüyor

SCÜ'nün lojmanlar bölgesinde yer alan ve personelin kullanımına sunulan mevcut hobi bahçelerinin genişletilmesi ve parsellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Beton uygulaması ile altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağaçlandırma yapılarak bahçelerin etrafı çitle çevrildi.

Hobi bahçelerinin kısa süre içerisinde personele teslim edileceği öğrenildi.