Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), yüksek öğrenim hayatına yeni başlayacak öğrenciler için oryantasyon programı düzenliyor. Öğrencilere hem üniversiteyi hem de bölümleri tanıtan SBTÜ, aynı zamanda öğrencilere kenti de gezdiriyor.

SBTÜ'den örnek oryantasyon programı

-Öğrencilere hem üniversiteyi hem de bölümleri tanıtan SBTÜ, aynı zamanda öğrencilere kenti de gezdiriyor

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), yüksek öğrenim hayatına yeni başlayacak öğrenciler için oryantasyon programı düzenliyor. Öğrencilere hem üniversiteyi hem de bölümleri tanıtan SBTÜ, aynı zamanda öğrencilere kenti de gezdiriyor.

Yaptıkları örnek çalışmalarla alışılagelmiş eğitim modelinin dışına çıkan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), öğrencilere yönelik düzenledikleri oryantasyon programı ile öne çıkıyor. Yüksek öğrenim hayatına yeni başlayan öğrencilerin adaptasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen program için öğrenciler dersler başlamadan bir hafta öncesinde Sivas'a davet ediliyor.

Hazırlanan programlar ile öğrencilere hem Üniversite hem de Sivas tanıtılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda oryantasyon programı düzenleyen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, farklı bir eğitim modeli sergileyen ve öğrencilerle farklı bir iletişim kuran bir üniversite olduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizi yüksek eğitime hazırlamak amacıyla bir haftalık oryantasyon programı düzenliyoruz. Dersler başlamadan bir hafta öncesinde öğrencilerimizi Sivas'a davet ediyoruz. Pazartesi günü üniversitemizi tanıtıyoruz. Sağlık, Spor, Kültür, Bilgi İşlem, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıkları ne iş yapar, öğrenciler buralardan nasıl faydalanırlar onlar anlatılıyor. Burada bölümler kendilerini tanıtıyor, Yabancı Diller MYO eğitimi hakkında bilgi veriyor. Bu çalışmalarla gençleri üniversitedeki çalışma ve ilgi alanları hakkında kimlerle nasıl destek alabileceklerini öğrenmiş oluyorlar ifadelerine yer verdi.

"Sivas, üniversiteler şehri"

Öğrencilere Sivas'ı da tanıttıklarını ifade eden Prof. Dr. Kul, "Sivas'ta bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezdiriyoruz. Sivas aslında 1270'li yıllarda bir üniversite şehri. Bu şehirde o yıllarda 4 temel fakülte kurulmuş, ilahiyat fakültesi, tıp fakültesi, fen fakültesi, hukuk fakültesi. Burada Sivas'ın yükseköğretim alanındaki geçmişi il dışından gelen öğrencilere tanıtmış oluyoruz. Daha sormasında müzikli eğlence programı yapıyoruz ve öğrencileri 2 günlüğüne il dışına götürüyoruz. Mühendislikle alakalı öğrenciler Ankara'ya götürüyoruz, tarımla alakalı öğrencileri de Adana veya Konya'ya götürüyoruz. Ankara gezisinde HAVELSAN, TUSAŞ, TAİ, ASELSAN, TUBİTAK ziyaretleri yapıyoruz. Buradaki amacımız öğrenciler üniversitedeki eğitim hayatına başlarken ileride nasıl bir çalışma ortamının kendilerini beklediğini, işe alım politikalarının nasıl gerçekleştiğini firmalarda çalışan yetkililerden öğrenme fırsatı elde etmiş oluyorlar. Öğrenciler şirketler hakkında bilgi edinmiş oluyorlar ve bu şirketlerin ürünlerini bizzat üretimlerini görerek oryantasyon eğitimi alıyorlar. Bu uygulamayla biz gençlere ülkede en yüksek teknoloji ile en yüksek teknolojiyi üreten firmalarda çalışmak üzere yetiştiriyoruz. Bizim eğitim modelimiz ve laboratuvarlarımız bu şirketlerle birlikte organize edildiği için buraları tanımalarını, hedef koymalarını ve buna göre de hedef koymalarını teşvik edecek bir program düzenlemiş oluyoruz" diye konuştu.

Bu yıl düzenlenecek oryantasyon programı için öğrenciler 25 Eylül'de kente davet edilecek.