SBTÜ'de Yıl Sonu Şenliği ve Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yıl sonu şenliği ve yüksek lisans mezuniyet töreni düzenledi. Şenlik kapsamında öğrencilere çeşitli etkinlikler ve ikramlar sunuldu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) yıl sonu şenliği ve yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, SBTÜ Fikir ve Sanat Topluluğu ile SBTÜ Spor ve Etkinlik Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Farabi Gençlik Merkezi ile ortaklaşa yıl sonu şenliği düzenledi. Şenlik kapsamında düzenlenen mezuniyet töreninde, yüksek lisans programlarından mezun 23 öğrenciye diploma verildi.

Şenliğe, öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personel ile aileleri de katıldı. Şenlikte, öğrenciler ve diğer katılımcılar, geride bırakılan senenin yorgunluğunu atarak eğlendi.

Şenlik kapsamında SBTÜ Fikir ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen "Doğadan Bir Kare" fotoğraf yarışmasında Semih Dihye Baş'ın fotoğrafı birinci seçildi.

Çeşitli yarışmalar, spor etkinlikleri ve canlı müzik performanslarına yer verilen şenlik kapsamında öğrencilere kavurma-pilavın yanı sıra pamuk şekeri, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikramları yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, "Bizler öğrencilerimize evlerindeymişçesine rahat hissettikleri bir üniversite ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Yıl sonunda gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon sayesinde tüm Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ailesi olarak bir araya gelme fırsatı yakaladık. Bugün, geride bıraktığımız yıl boyunca yaşadığımız stres ve yorgunluğu atarak hep birlikte eğleneceğiz." ifadelerini kullandı.