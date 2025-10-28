Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar Yarışması Başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iş birliğinde düzenlenen 'Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar-Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması' için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gençlerin milli ve manevi değerlere olan duyarlılığını artırmak, yerli savunma sanayisine yönelik farkındalıklarını güçlendirmek ve sanatsal yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen 'Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar-Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması' için başvurular başladı.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE AÇIK

Ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin katılımına açık olan yarışma, iki farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Ortaokul öğrencileri, 'Özel Gün Kartı Tasarımı' kategorisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Anneler Günü veya Öğretmenler Günü gibi özel günlerden birini seçerek kart tasarımı yapabilecek. Lise öğrencileri ise 'Tişört Tasarımı' kategorisinde, Türk savunma sanayisini temsil eden semboller (uçak, helikopter, insansız hava araçları, milli sistemler) aracılığıyla gençliğin dinamizmini ve yerli üretim gücünü yansıtan özgün tasarımlar hazırlayacak.

Yarışmaya başvurular, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileri veya öğretmenleri tarafından, 12 Aralık 2025 tarihine kadarhttps://yarisma.tskgv.org.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Çeşitli ödüllerin verileceği yarışmada toplamda 492 tasarım ödüllendirilecek. Her bir kademe için dereceye giren tasarımlar Ocak-Şubat 2026 döneminde ilan edilecek ve bu süreçte ödül töreni düzenlenecek. Dereceye giren tasarımlar, öğrenci isimleri belirtilerek https://bagis.tskgv.org.tr adresinde bağış karşılığında sunulacak.