Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tarım Alanında Uygulamalı Eğitim

Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım alanı öğrencileri, tohumdan hasada kadar ürün yetiştirme aşamalarında deneyim kazanıyor. Çeltik yetiştirme yöntemleriyle yapılan üretimde su tasarrufu sağlanarak verim artırılıyor.

Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulamalı eğitim alan tarım alanı öğrencileri, tohumdan hasada kadar ürün yetiştirme aşamalarında yer alarak deneyim kazanıyor.

Savaştepe'de ilk defa damlama sulama yöntemiyle çeltik yetiştirildi. Tarım Meslek Lisesine ait arazilere ekilen, yüzde 75 su tasarrufu edilerek üretilen çeltik; dönüm başına 300 kg ürün verdi.

Tarımsal üretimin birçok çeşidinin yapılmaya başlandığı Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan pirinç hasat programına; Savaştepe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Altuğ Suğur, Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, İlçe Tarım Müdürü Şerif Köse ve protokol üyeleri katıldı.

"Tarım", "Yiyecek İçecek Hizmetleri", "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" alanlarında, 116 öğrencinin eğitim gördüğü, geniş ürün yelpazesiyle ön plana çıkan Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde arpa, şekerpancarı, karakılçık buğdayı, mısır ve rulo çim gibi ürünler de öğrencilerin emeğiyle üretiliyor. - BALIKESİR