SAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerine Ufuk Avrupa Programı tanıtımı yapıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerine yönelik Ufuk Avrupa Programı kapsamında sağlanan bireysel ve kurumsal dış kaynaklı proje desteklerine ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, SAÜ'nün "araştırma üniversitesi" olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Araştırma Dekanlığı (ARDEK), Tıp Fakültesi öğretim üyelerine yönelik Avrupa Birliği (AB) destekli hibe fonlarına ilişkin fırsatları ve teknik destek süreçlerini aktardı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, sağlık alanının farklı branşlarında çalışmalarını sürdüren akademisyenler ve asistanlar katıldı.

Toplantının birinci bölümünde Ufuk Avrupa Programı'nın yapısı, sağlık kümesi içinde belirtilen destinasyonlar ve Avrupa Araştırma Konseyince desteklenen hibe başlıkları paylaşıldı.

İkinci bölümde ise özellikle bireysel burs destekleri ile araştırmacıların yurt içinde ve dışında akademik ve saha çalışmalarını sürdürmeleri konusunda önemli destekler sağlayan "Marie Curie" bireysel burs destekleri ele alındı. "Doktora ağları, doktora sonrası burslar ve personel değişimi" olarak üç kategoride ele alınan bu desteklere ilişkin teknik, mali ve akademik öncelikler vurgulandı.

Toplantının son bölümünde söz alan ARDEK Dekan Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler, Avrupa düzeyinde araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli yayınların artırılması konusunda bilim ve teknolojide Avrupa İş Birliği Ağı'nın önemli destek sağladığını belirtti.

Eskiler, ARDEK'in akademisyenlerin bu ağlara katılımları konusunda akademisyenlere teknik destek sağladığını da sözlerine ekledi.