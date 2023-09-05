Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri Oryantasyon Sürecine Başladı

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri, yeni eğitim öğretim yılına bir hafta kala 3-6 yaş arası çocuklar için oryantasyon sürecine başladı. Yeni öğrenciler, birkaç saatlik oryantasyon süreci ile tam günlük eğitime hazırlanıyor.

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta kala 3-6 yaş arası çocuklar için oryantasyon sürecine başladı. Bu yıl ilk kez Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakım Evi'ne kayıt yaptıran minik öğrenciler, gün içerisinde birkaç saatlik oryantasyon süreci ile tam günlük eğitime hazırlanıyor.

Bu yıl yeni merkezleri de bünyesine katarak şube sayısını 11'e çıkaran Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevleri, yeni öğrencileriyle eğitime başladı. Okullara ebeveynleri eşliğinde gelen minik öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı. Sınıflarında kendileri için hazırlanan balonlarla ve süslemelerle karşılaşan öğrenciler heyecanlı anlar yaşarken, velileri ise onları dışarıda bekledi.

Öğrenciler 2 hafta boyunca yarım günlük oryantasyon sürecine devam edecek. Bu süreçte çocukların okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.