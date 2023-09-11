Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen törende 171 öğretmen ve 1784 öğrenci ders başı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitim kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını belirtti.

Sarıoğlan ilçesinde 171 öğretmen ve 1784 öğrenci ders başı yaptı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül, törende yaptığı konuşmada, eğitim kalitesini yükseltmek, öğrencilerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Akbülbül, "Öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlamak ve onların daha aydınlık bir geleceğe hazırlanmalarını desteklemek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.