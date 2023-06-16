Saraybosna Üniversitesi'nden 250 öğrenci mezun oldu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinden (IUS) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan 250 öğrenci için üniversite kampüsünde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinden (IUS) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan 250 öğrenci için üniversite kampüsünde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mezun olacak öğrenciler için geçit töreni yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Girgin, öğrenmenin hayat boyu devam edeceğini söyledi. Girgin, gelecek yaşamlarında mezunlara başarılar diledi.

IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ise Bosna Hersek'teki savaştan sonra eşi Numan Kurtulmuş ile Saraybosna'ya geldiklerini ve üniversitenin kurulma fikrinin o zaman oluştuğunu belirtti.

Sevgi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Saraybosna'ya üniversite açma düşüncelerini görüştüklerini ve destek aldıklarını anlattı.

Türkiye'de daha önceki yıllarda uygulanan katsayı uygulaması nedeniyle burada üniversitenin açıldığını dile getiren Kurtulmuş, "28 Şubat'ın karanlık döneminde çok güzel bir fonksiyon gördü burası. Katsayı mağduru, başörtüsü mağduru öğrenciler gelip buralarda hiçbir problemle karşılaşmadan çok iyi eğitimler aldılar. Üniversiteyi bitiren Türkiye'de çok iyi yerlerde iş buldular. Çift diploma anlaşmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ise mezuniyetin öğrenciler için bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Mezunların başarılarını kutladıklarını dile getiren Yıldırım, "Şimdi aileleriniz sizleri gururla izliyor. Sizlere burada aşılanan değerleri ve çalışmalarınızı insanlara anlatın. Kendinize inanın çünkü başarılı olma yeteneğinizi kanıtladınız." dedi.

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu da 20 yıl önce üniversiteyi açtıklarında bugün buralara gelebileceklerini hayal etmedikleri söyledi.

Birçok ülkeden hem öğrenci hem de akademisyenleri olduğunu belirten Topaloğlu, "Yıllar önce mezun olan öğrencilerimizin birçoğunu resmi kurumlarda, özel sektörde, üniversitelerde görüyoruz. İş adamı olanlar var, bürokrat olanlar var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni Saraybosna'da temsil eden iki ateşemiz bizim mezunumuz. Bunlarla karşılaşıyoruz, çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Törene, Türkiye ve Bosna Hersek'ten bürokratlar ve akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından öğrencilere diploma takdim töreni gerçekleştirildi.