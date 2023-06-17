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Şanlıurfa'da YKS'ye geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

Şanlıurfa'da YKS'ye geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

Eğitim Haberleri

ŞANLIURFA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciler içeri alınmadı.

ŞANLIURFA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciler içeri alınmadı. Saniyelerle sınava geciken öğrenciler, buruk halde okuldan dönmek zorunda kaldı.

YKS'nin ilk oturumu olan TYTi, saat 10.15'de başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Zeytin Dalı Kampüsü'nde sınava geç kalan öğrencilerin bazıları kapıda kaldı. Bazı öğrenciler ve aileleri, sınav salonuna girmek için uzun süre kapıdaki görevlilerle konuştu. 30 saniye ve 1 dakika gecikmeden dolayı sınava giremeyen adaylar, görevlileri ikna edemeyince, okuldan buruk ayrıldı. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu kentte, aileler de sınava giren çocuklarını, okulun dışında dua ederek bekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Eğitim

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