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Şanlıurfa'da Karne Heyecanı

Şanlıurfa'da Karne Heyecanı

Eğitim Haberleri

Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa'da 724 bin 480 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Şanlıurfa'da öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının yaz tatiline bugün girdi.

Şanlıurfa'da karne heyecanı

Kentte 724 bin 480 öğrenci karnelerini aldı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa'da 724 bin 480 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Şanlıurfa'da öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının yaz tatiline bugün girdi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başladı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, bugün sona erdi. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, Şanlıurfa'da ise 2 bin 949 okulda eğitim alan 724 bin 480 öğrenci karnelerini aldı.

Şanlıurfa Narlı İlkokulu'nda düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, heyecan yaşadı. Karne sevinci yaşayan öğrenciler, yaz tatilini kitap okuyarak güzel geçireceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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