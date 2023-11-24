SANKO Üniversitesi Rektörü Öğretmenler Günü'nü kutladı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, akademik kadroda görev yapan personeli ziyaret ederek, Öğretmenler Gününü kutladı. Rektör Dağlı, eğitimcilerin önemine vurgu yaparak, teşekkür etti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, akademik kadroda görev yapan personeli ziyaret ederek, Öğretmenler Gününü kutladı.

Rektör Dağlı, "Üniversitemiz kurulduğu günden beri nice başarılara birlikte imza attık. Bugüne gelmemizde ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi, istikbale hazırlamada büyük emekleri olan değerli hocalarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyor, gösterdiğiniz gayretler için teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlamak Prof. Dr. Dağlı, tüm eğitimciler adına akademik kadroya çiçek takdim ederek, sağlık ve başarı dileklerini iletti.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Rektör Dağlı'ya, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Özgüven eşlik etti. - GAZİANTEP