SANKO Üniversitesi'nde 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) ve Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan Gaziantep Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden Sosyal Çalışmacı Savaş Gök, "Afet anında panik yerine bilinçli hareket etmek hayat kurtarır" dedi. Afet farkındalığının toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Gök, afetlerin ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ancak hazırlıklı olunması gereken durumlar olduğunun altını çizdi.

Özellikle gençlerin afet bilinci konusunda eğitilmesinin önemine vurgu yapan Gök, "Doğru bilgi, doğru müdahalenin temelidir. Unutmayalım ki afetler her zaman beklenmedik anlarda meydana gelir. Ancak bilinçli ve hazırlıklı bireyler olarak hareket ettiğimizde kayıpları en aza indirmemiz mümkündür. Küçük gibi görünen tedbirler bile büyük kayıpların önüne geçebilir. Evlerimizde bir afet çantası hazırlamak, acil durum planı oluşturmak, toplanma alanlarını önceden bilmek ve afet anında paniğe kapılmadan doğru davranışları uygulamak hayati önem taşımaktadır. Özellikle siz gençlerin afet bilinci konusunda bilinçlenmesi hem kendi güvenliğiniz hem de toplumun geleceği açısından büyük değer taşımaktadır. Bugün burada sizlerle bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak afet anında yapılması gereken doğru davranış biçimlerini birlikte değerlendirmek istiyoruz" dedi.

SANKO Üniversitesi SHMYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ile akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

