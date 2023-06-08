Sandıklı'da Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu ile Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Çevre haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kampüsü bahçesinde çiçek dikim etkinliğinde bir araya geldi. Sandıklı Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı ve Seracılık Programı öğretmeni Doktor Öğretim Üyesi Rabia Ersan, öğrencilere doğa bilincini aşılamak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla çiçekler ve çevre hakkında bilgi verdi. Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Tarım İlçe Müdürlüğü, Sandıklı Orman Fidanlık Şefliğinden tedarik edilen menekşe, lavanta, biberiye ve ada çay fideleri öğrenci ve öğretmenler tarafından toprakla buluşturuldu. Sandıklı ilçesinde ilkokullar arasında yapılan bilgi yarışmasında Miralay Reşatbey İlkokulu birinci oldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu ile Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Çevre haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kampüsü bahçesinde çiçek dikim etkinliğinde bir araya geldi.

Sandıklı Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı ve Seracılık Programı öğretmeni Doktor Öğretim Üyesi Rabia Ersan, öğrencilere doğa bilincini aşılamak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla çiçekler ve çevre hakkında bilgi verdi.

Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Tarım İlçe Müdürlüğü, Sandıklı Orman Fidanlık Şefliğinden tedarik edilen menekşe, lavanta, biberiye ve ada çay fideleri öğrenci ve öğretmenler tarafından toprakla buluşturuldu.

Sandıklı'da bilgi yarışması

Sandıklı ilçesinde ilkokullar arasında yapılan bilgi yarışmasında Miralay Reşatbey İlkokulu birinci oldu.

Türk Telekom Fen Lisesi Toplantı Salonunda ilçede eğitim veren 20 ilkokulun katılımıyla "Oku, anla, işaretle" projesi kapsamında bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışmada 7 okul finale kaldı. Finalde 20 sorunun 15'ini doğru Bilen Miralay Reştabey İlkokulu birinci, 13'ünü doğru bilen Atatürk İlkokulu ikinci ve 12'sini doğru bilen Bera İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu üçüncü oldu.

Yarışma sonrası ödüller, Kaymakam Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından verildi.