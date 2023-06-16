Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza'da karne dağıtım törenine katıldı ve yatırımları inceledi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Havza ilçesinde karne dağıtım törenine katıldı, yatırımları inceledi. Dağlı, Havza İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrenci ve velileriyle sohbet etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Havza ilçesinde karne dağıtım törenine katıldı, yatırımları inceledi.

Dağlı, Havza İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrenci ve velileriyle sohbet etti.

Öğrencilere karne ve hediyelerini veren Dağlı, öğrencilere tatilde bol bol dinlenmelerini tavsiye etti. Dağlı, daha sonra okul öğretmenleriyle bir araya geldi.

Samsun genelinde 285 binin üzerinde öğrencinin karne aldığını belirten Dağlı, "20 bin 663 öğretmenimiz ile öğrencilerimiz bugün itibarıyla tatile girdi. İnşallah sağlıklı şekilde yaz tatillerini geçirip eylül ayında eğitim öğretime başlarız." dedi.

Dağlı, ardından inşaatı devam eden hükümet konağı binası, Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binası ile Havza Kaymakamlığı Lojman inşasını ziyarete ederek, çalışmalar hakkında Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilgililerden bilgi aldı.

Havza'da kamu binalarının hızlı şekilde yenileme sürecinde olduğunu belirten Dağlı, "İmam hatip ortaokulunun açılışını yaptık. Meslek lisemizin, daha önceden bitirilmiş atölyemiz olmak üzere yüzde 99'u tamamlandı, eylül ayı itibarıyla burayı da açacağız. Burada Havza OSB'de çalışacakları eğitmek üzere çok güzel kalkınma ajansı projesi hazırladık. Yine hükümet konağı binamız depreme dayanıklı değildi. İnşaatımızın hızlı şekilde devam ettiğini ve 2024 yılının bahar aylarında bitiminin planlandığını, 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazar yerinin inşaatının devam ettiğini gördüklerini anlatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Havza'da yüzme sporunu da yaygınlaştırmak zorundayız. Olimpik yüzme havuzumun da inşaatının yüzde 50 tamamladığını gördük. İnşallah önümüzdeki eylül ekim gibi açılışını yapıp Havza'daki öğrencilerimizi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine dahil etmiş olacağız. Havza'da hem inşaatlarımızın hem okullarımızın yenilenmesi çalışmalarımız çok süretli şekilde devam etmekte. Belediyemizin kendi çalışmaları var, modern ve katlı otoparkın da son aşamaya geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Samsun'umuz, İç Anadolu'dan giriş konumunda olan, tarihi ve kaplıcaları bilinen Havza'mız daha iyi yerlere gelecek."

Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Termal Fizik Tedavi Hastanesinde de incelemelerde bulundu.