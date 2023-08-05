Samsun Üniversitesi ile Spor Toto arasında reklam sözleşmesi imzalandı
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Samsun Üniversitesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan reklam sözleşmesi ile öğrencilere sunulan imkanları artırmayı hedefliyor.
Samsun Üniversitesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında reklam sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.
Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ballıca Kampüsünde yapımına başlanan spor kompleksleri için reklam sözleşmesi yapıldığı duyuruldu.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ün imzaladığı reklam sözleşmesi ile öğrencilere sunulan imkanların artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Aydın, "Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e üniversitem adına şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.