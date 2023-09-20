Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 Bin 821 Öğrenci Eğitim Aldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi. Trafik Jandarma Timleri, Ladik ve Havza ilçelerinde denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam etti. Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor. Samsun genelindeki kırsal bölgelerdeki okullarda 7-11 yaş grubundaki 4 bin 821 öğrenci eğitim aldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda 4 bin 821 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarma Timleri, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine Ladik ve Havza ilçelerinde devam etti.

Yaklaşık 8 ay önce jandarmanın envanterine katılan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Samsun genelindeki kırsal bölgelerde bulunan ilköğretim okulları ile yaz okulları ve Kur'an kurslarında 7-11 yaş grubundaki 4 bin 821 öğrenci eğitim aldı.

Ekipler, 3 bin 768 öğrenciye trafik dedektifleri boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu.