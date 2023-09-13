Samsun'dan Gelen Öğrenciler Kırıkkale Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Samsun'dan gelen bir grup öğrenci, Kırıkkale Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Kırıkkale Belediyesi ve ASELSAN tarafından yapılan Bilim Merkezi, çevre illerden gelen ziyaretçilerini de ağırlıyor.

Samsun'dan gelen bir grup öğrenci, Kırıkkale Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bilim Merkezi'ne çevre illerden gelen öğrencilerin de ilgi gösterdiği belirtildi.

Samsun'dan gelen kafilenin Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek, atölyelerde çalışmalara katıldığı aktarılan açıklamada, "Kırıkkale Belediyesi ve ASELSAN tarafından yapılarak, bir süre önce hizmete açılan Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni gezmek için her gün gruplar halinde öğrenci ve öğretmenler geliyor. Çok sayıda sergi düzeneğiyle 7'den 70'e herkesin gezebileceği Bilim Merkezi, Kırıkkaleli misafirlerin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerini de ağırlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da savunma sanayinin önemli şehirlerinden Kırıkkale'yi bilimin de üssü yapmak istediklerini kaydetti.