Samsun'daki Okul Kantinleri ve Yemekhaneleri Denetlendi

SAMSUN Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun'daki okulların kantinlerini ve yemekhanelerini denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılı içerisinde eğitim kurumların içerisinde bulunan 450 yemekhaneye 540 denetim, 420 kantine de 385 kez denetim yapıldığını söyledi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte bulunan okulların kantinlerini ve yemekhanelerinde denetimler yaptı. 934 okul bünyesinde faaliyet gösteren 450 yemekhaneye 540 denetim ve 420 kantine de 385 kez denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrıca 2023-2024 eğitim sezonu içerisinde toplam binin üzerinde öğrenci, öğretmen ve idarecilere de eğitimler vererek doğal gıda denetçisi oluşturacak. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, denetimlerin sadece okullarla ilgili olmadığını belirterek şunları söyledi

Hem okul çevresindeki gıda işletmeleriyle alakalı, bunun yanında da 10 Kasım 2020 tarihinde MEB okul kantinleri ve yemekhaneleriyle ilgili bir genelgesi var. Bu genelge kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan bir komisyonda hem gıda denetçilerimiz hem Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz bütün bu yemekhanesi ve kantini olan eğitim kurumlarında denetimini yapmakta. 934 tane eğitim kurumumuzun 450 tanesinde yemekhane var. 2023 yılı içerisinde bu yemekhanelerde üretilen yemeklerin hammaddeleri neler, onların son kullanma tarihleri neler, hijyen şartlarına bakılıyor. Bu sadece komisyon marifetiyle bakılıyor ama aynı zamanda bizim komisyon haricindeki denetçilerimizde kurumlarımızı denetlemektedir. Sadece kantini olan okulların da denetimleri yapıldı. Bizim hedefimiz toplam 900 öğrenciyi eğitmek, aynı zamanda okullarda görev yapan öğretmenleri ve idarecileri de gıda ile ilgili eğitimler vermek. Bunlar da doğal bir gıda denetçisi olacak. Sadece denetim yapılırken bizim yaptığımız veya komisyonun yaptığı denetimler yetersiz kalmakta. Her öğrenci, öğretmen veya idareci doğal bir denetçi olmakta. 2023-2024 eğitim sezonun birinci yarısına kadar binin üzerinde öğrenciyi eğiteceğiz. Neler yapması gerektiği ile ilgili de bilgiler vereceğiz.?

Sağlam, '2023 yılı içerisinde toplam 450 yemekhanemize 510 denetim yapıldı. 420 tane olan kantinlere de 385 denetim yapıldı. Hedefimiz bunları her eğitim kurumundaki kantin veya yemekhane yılda en az 1 kere denetlenmek zorunda ama biz 2 veya 3 defa girdiğimiz okullar var. Tamamını en az 1 defa olmak üzere, riskli gördüğümüz yerleri de en az 2-3 defa denetim yapmaktayız.'

'TEMEL PRENSİP ÖĞRENCİLERİMİZ SAĞLIĞINI KORUMAK'

Öğrencilerin boğazlarına kaçabilecek ürünlerle ilgili de denetimler gerçekleştirildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, 'İlimiz genelinde 270'in üzerinde okul kantinimiz bulunmakta. Bu okulların ihale süreçleri Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda denetimler başta okul müdürlüklerimizin denetimleriyle birlikte Tarım İl Müdürlüklerimiz ve Ticaret İl Müdürlüklerimizin katkısıyla hep birlikte yapılıyor. Buradaki temel prensip öğrencilerimizin sağlığını korumak, onların gelişimine uygun olarak da beslenmelerine destek olmak. Bu noktada denetimlerimiz de yıl boyunca sürekli olarak devam ediyor. Biz istiyoruz ki, öğrencilerimiz en güzel ürünleri uygun fiyatlarla elde etsinler. Kantinlerde satılabilecek ürünler ve bunlara ilişkin mevzuat ilgili yönetmeliklerde belirtiliyor. Genel olarak yapılan denetimlerde bu noktada uygun ürünlerin satılması yönünde oluyor. Bunun dışında zaman zaman istemediğimiz olaylarla karşılaşmamak üzere ekstra denetimler gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin boğazına kaçabilecek ürünler, onların güvenliklerine zarar verebilecek durumlarla da denetimler gerçekleştiriliyor' dedi. (DHA)