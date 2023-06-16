Samsun'da YKS'ye hazırlanan öğrenciler veda pikniğinde buluştu

Samsun'da, İlkadım Belediyesi İLKEM Eğitim Merkezi'nde aldıkları eğitimle Yks'ye hazırlanan öğrenciler, Başkan Necattin Demirtaş'ın organize ettiği veda pikniğinde buluştular.

17 Haziran'daki YKS öncesi 4 farklı şubede eğitim alan 330 öğrenci İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından organize edilen veda pikniğine katıldı. Sınav öncesi Batıpark'taki piknikte moral depolayan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. Pikniğe İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım İlçe Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya, İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

"Başarılarla ülkemize hizmet edeceksiniz"

Piknikte öğrencilerle sohbet eden İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya, "Uzun ve yorucu bir eğitim yılını geride bırakıyoruz. Bu süreçte zorlu bir eğitim aldınız. Ama her biriniz, başarılı olmak için yoğun çaba sarf ettiniz. Sizler ilçemizin en başarılı, en umut vadeden gençlerisiniz. Ailelerinizin sizler için verdiği emeklerin karşılığını onlara vereceğinizden eminiz. İlkadım ilçemizin adını alacağınız iyi puanlarla en güzel şekilde temsil edecek ve kazanacağınız başarılarla ülkemize hizmet edeceksiniz" dedi.

"Sizlere gönülden inanıyoruz"

Milyonlarca öğrencinin 17-18 Haziran'da yapılan YKS ile önemli bir dönemeçten geçtiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sınav bitti, stres atmak tüm öğrencilerimizin hakkı. Ücretsiz hizmet veren kurs merkezimiz sınav sonrasında da öğrencilerimizle irtibatta kalmaya devam ediyor. Gerek sosyal ve kültürel etkinliklerimize katılımlarını sağlıyoruz gerekse üniversiteye giriş sürecinde gençlerimize rehberlik hizmeti veriyoruz. Geçtiğimiz yıl kurs alan öğrencilerimiz önemli üniversiteleri kazanarak bizleri ziyadesiyle mutlu etmişlerdi. İnşallah bu yıl da emek veren, alın teri döken gençlerimiz hak ettikleri üniversiteleri kazanarak hayallerini gerçekleştirirler. Önemli olan sizlerin bu konuda kendinize inanmanız ve güvenmeniz. Bu inanç ve çalışma azmi olduğu sürece başarılı olursunuz. İlkadım Belediyesi olarak size her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizlere gönülden inanıyoruz. Sizin başarınız ve mutluluğunuz bizleri de mutlu edecek. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize gönülden başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu. - SAMSUN