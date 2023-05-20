Samsun'da YKS provası yapıldı

Samsun'un Terme ilçesinde 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) provası gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki YKS provası, üç okulda 550 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, AA muhabirine, gençlerin ülkenin ve Türk milletinin geleceği, bayrağı daha da ileriye taşıyacak umutları olduğunu söyledi.

Gençlerin hayallerinin ucunun çok açık olduğunu vurgulayan Kılıç, "Biz de hayallerini gerçekleştirebilmek adına gençlerimizin farklı imkanlardan yararlanabilmesi için her türlü altyapıyı oluşturabilecek çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimize destek olmak, onlara her türlü fırsatı oluşturmak istiyoruz. İnanıyorum ki geleceğin teminatı gençlerimiz hem ülkemizi hem şehrimizi önemli başarılara taşıyacak işlere imza atacak. Biz de onlara destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de öğrencilerin gerçek sınavda adaptasyon sorunu yaşamaması için prova sınavı gerçekleştirildiğini, provada ÖSYM kurallarına birebir uygun koşullar sağlandığını kaydetti.