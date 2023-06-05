Samsun'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçelerde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ladik ilçesine ek olarak Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime ara verildiği belirtildi.

Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkez ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.