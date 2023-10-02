Samsun'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehirde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.