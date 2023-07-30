Samsun'da Papuduk Atölyesi ile Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Samsun'un Atakum Belediyesi ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen Papuduk Atölyesi, çocuklara doğayı ve hayvanları sevdirmeyi hedefliyor. Etkinlikte çocuklar kitap serisinin mesajını ve önemini öğrenirken, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Samsun'un Atakum Belediyesi ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle hayvanları ve doğayı seven, koruyan nesiller yetiştirmek için 4-12 yaş arası çocuklara yönelik "Papuduk Atölyesi" gerçekleştirildi. Atölyede minikler hem eğlendi, hem de öğrendi.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, çocuklar için özel olarak hazırlanan ve çok sevilen bir kitap serisi olan Popuduk, içeriğinde yer alan renkli karakterler ve eğlenceli hikayelerle çocukların doğayla ve hayvanlarla daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bu etkinlik sayesinde yazarlar, çocuklarla bir araya gelerek onlara kitap serisinin mesajını ve önemini aktardı. Çeşitli oyunlarla, boyama ve drama etkinlikleriyle süslenen atölye miniklerin oldukça ilgisini çekti. Çocukların zihinsel gelişimlerine de katkıda bulunan atölyede, minikler eğlenirken hayvanları sevme duygusunu pekiştirdi.

Miniklerin eğlenerek öğrendiği atölyeye katılan Başkan Deveci de çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli dakikalarına eşlik etti. - SAMSUN