Samsun'da Okul Servislerinde Rehber Personele Trafik Eğitimi Verildi

Samsun'da okul servislerinde görev yapan rehber personele bilgilendirmeler yapılarak, trafik eğitimi verildi. Eğitimde araç içinde ve dışında dikkat edilmesi gerekenler ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Samsun'da öğrenci servislerinde görev yapan rehber personele Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) binasında seminer verildi. Yoğun katılımın olduğu seminerde önemli bilgiler anlatıldı.

"Taşıt içi düzenin sağlanması gerekiyor"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Görevlisi Polis Ramazan Kırdar, "Kendi arabanıza bindiğinizde de rehber personel olun. Birçok kuralı vatandaşlarımız biliyorlar. Örneğin kırmızı ışıkta durulur. Bunu bilmeyen burada bir kişi bile yoktur. Ana sınıfına giden öğrenciler de bunu biliyor. Ama şu anda ben uygulama yapan bir ekibi arasam ve desem ki bana kırmızı ışıkta geçen araç sayısını söyleyin. Belki bana diyecekler ki 'şu ana kadar 50 kişi kırmızı ışıkta geçti.' Hani bunu anasınıfındaki çocuk bile biliyordu. Bizim sürücülerimizde şu durum var: Kuralları biliyoruz ama bu kuralların polisle karşı karşıya kaldığımızda ceza yemek ya da yememek için var olduğunu zannediyoruz. Bunun ceza ile bir ilgisi yok. Kişi kemer takmadığı için insanlar zarar görüyor. İnsanlar sadece polisi görebileceği veya ceza yiyebileceği yerlerde emniyet kemeri takma gereği hissediyorlar. Emniyet kemerinin çok güzel bir sloganı var; 'Hayat Bir Hareketine Bakar.' Aldığınız bu önlem sayesinde belki sakat kalmaktan, belki de hayatınızı kaybetmekten kurtulabilirsiniz. Çocuklara mutlaka kemerlerini taktırıyoruz. Taşıt içi düzeni sağlamanız gerekiyor. 2023 yılında 15 okul servisi kazası meydana gelmiş ve 43 kişi yaralanmış" dedi.

"Bir problem yaşadığınızda tüm mevzuat karşınıza çıkar"

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Fatih Üstüner, "İş yerinizde çalışırken yaşayacağınız her olay iş kazasıdır. İşinizi yaparken karşılaşabileceğiniz durumlar trafikte şiddete uğramak, öğrenci velileri ile yaşayacağınız sorunlar, iş ortamında yaşayacağınız taciz veya değişik sorunlar, bunlar karışılabileceğiniz sorunlardır. Bu sorunların üstünü kapatmak veya ötelemek size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Taşıma şoförleriyle ilgili yaşadığımız değişik sıkıntılar var. Bunu şoförler için söylüyorum. Kesinlikle çocuklarla fiziksel temastan sakının. En ufak iyi niyetli yaklaşımın bile yanlış anlaşılacağı bir devir olduğu için fiziksel temas yapmamak gerekiyor. Araç içinde çocukların yaralanmasına sebep olacak metal aksanların kesinlikle çıkartılması gerekiyor. Mümkün değilse sünger gibi malzemelerle kaplanması gerekiyor. Çocukların ulaşacağı noktalarda camların kapalı olması gerekiyor. Bir problem çıkana kadar her şey olağan akışında yürür. Bir problem yaşandığında hesap sorulmaya başlandığında tüm mevzuat karşınıza çıkar" diye konuştu.

"Herkesin bir vicdani sorumluluğu var"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Denetleme Şube Müdürü Mesut Şahin, "Denetimlerden şikayetlerden şunu anlıyoruz ki rehber personel annelik duygusu ile hareket ediyorsa, evladı gibi sahip çıkıyorsa memnuniyet çok fazla ama sadece cep telefonuyla konuşarak veya oyun oynayarak bu işi yapıyorsa çok büyük şikayetler alıyoruz. Rehber personel denetimde araç içerisinde karşımıza çıksın ve ben buradayım desin diye yok. Herkesin bir vicdani sorumluluğu var. Bu araçta bulunan kişilerin annelerisiniz. Çocuk araçtan inince karşıya geçireceksiniz veya alacaksınız. Bunlar emek istiyor. Bunun için varsınız" şeklinde konuştu.

Trafik eğitim pistinde eğlenceli eğitim

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler seminerin akabinde İlkadım Belediyesi İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Parkı'nda 1. sınıfa giden çocuklara trafik eğitimi verdi. Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Sınıf ortamında trafik eğitimi alan ve birer trafik polisi gibi giyinen çocuklar çok eğlendiklerini söylediler. - SAMSUN