Samsun'da Okul Servis Şoförlerine Eğitim Semineri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde okul servis şoförleri ile rehber personele yeni eğitim-öğretim yılı bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde okul servis taşıtlarında aranan şartlar, okul servis şoförlerinde aranan şartlar, rehber personelde aranan şartlar, trafik kurallarının önemi, araçlarda bulunması gereken araç ve gereçler, okul servis araçlarının bakımı ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgiler verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde okul servis şoförleri ile rehber personele yeni eğitim-öğretim yılı bilgilendirme semineri düzenlendi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği tarafından, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde paydaş kurumlar ile müşterek olarak okul servis şoförlerine ve rehber personele yönelik seminer düzenlendi. Seminere katılan okul servisi şoförlerine 'Okul servis taşıtlarında aranan şartlar, okul servis şoförlerinde aranan şartlar, rehber personelde aranan şartlar, trafik kurallarının önemi, araçlarda bulunması gereken araç ve gereçler, okul servis araçlarının bakımı ve emniyet kemeri kullanımı' konularında bilgiler verildi. - SAMSUN