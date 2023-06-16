Samsun'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Kaymakam ve Belediye Başkanı da karne dağıtım etkinliğine katıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım etkinliğine katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Civelek ve Topaloğlu, karne alan çocuklar ve öğretmenlerle bir araya gelerek öğrencilere hediyeler verdi.

Civelek, "Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktık. Şimdi yaz tatili zamanı. Geleceğimiz olan öğrencilerimize bol bol dinlenmelerini, ailelerine yardım etmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Topaloğlu da özel günlerinde öğrencilerin yanında olmak istediklerini dile getirerek, özellikle bol kitap okuyup kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programa 19 Mayıs Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turgay Rizeli, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Tuncay Mert ile öğretmenler ve veliler de katıldı.