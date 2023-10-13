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Samsun'da Mobil Trafik Eğitim Tırıyla Öğrencilere Eğitim Verildi

İlköğretim öğrencilerine trafik kurallarını öğreterek trafik bilinci oluşturmak amacıyla Samsun'da mobil trafik eğitim tırında 2790 öğrenciye eğitim verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından görevlendirilen tır, Bafra ilçesinde 913, Çarşamba ilçesinde ise 1877 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Havza'da da öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirilecek.