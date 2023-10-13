Samsun'da Mobil Trafik Eğitim Tırıyla Öğrencilere Eğitim Verildi
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İlköğretim öğrencilerine trafik kurallarını öğreterek trafik bilinci oluşturmak amacıyla Samsun'da mobil trafik eğitim tırında 2790 öğrenciye eğitim verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından görevlendirilen tır, Bafra ilçesinde 913, Çarşamba ilçesinde ise 1877 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Havza'da da öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirilecek.
İlköğretim öğrencilerine trafik kurallarını öğreterek trafik bilinci oluşturmak amacıyla uygulanan mobil trafik eğitim tırında Samsun'da 2790 öğrenciye eğitim verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından görevlendirilen mobil trafik eğitim tırında, 9-13 Ekim tarihlerinde eğitim vermek üzere Samsun'a getirildi.
Bu kapsamda Bafra ilçesinde 913, Çarşamba ilçesinde de 1877 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Program kapsamında Havza'da da öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirilecek.