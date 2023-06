Samsun'da LGS'de tam puan alan öğrenci İstanbul Kabataş Lisesi'ni tercih edecek

SAMSUN'da, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tam puan alan Nilsu Çelik (13), "İstanbul Kabataş Lisesi'ni düşünüyorum. Bunun tabii duygusal kısmı da var. Ailemden uzak kalacağım" dedi.

4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı, 562 öğrenci 500 tam puan aldı. Samsun'un Canik ilçesindeki Hasköy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Nilsu Çelik de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Annesi öğretmen olan Çelik, programlı bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Kendini bunaltmadığını belirten Çelik, "Programlı bir çalışma yürüttüğüm için başarılı olduğumu düşünüyorum. Günlük olarak test çözdüm ve her gün devam ettim. Ailem, isteklerimi hiçbir zaman geri çevirmedi. Her zaman ne istersem arkamda durdular. Arada düşüşler yaşayabiliyordum ama annem öğretmen olduğu için bunu yaşadığımda, bir son olmadığını söylediler. Her şartta başaracağımı söyleyerek beni motive ettiler" dedi.

Öğretmenlerinin kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Çelik, "Onların da üzerimde çok büyük emekleri var. Ders anlatmanın ötesinde onlarla bir aile olduk. Bu yolu onlarla da beraber yürüdüm. Hasköy Ortaokulu'nu da bu anlamda tavsiye ediyorum. Son bir ayda burada kamplara alındık. Bu zaten ayrı bir güzellik kattı. Hafta sonu kurslara katıldım, onların da bana çok yararı oldu. Müdürüm Hakan Özkan'a da çok teşekkür ediyorum. Yolumuzu açtılar. İstanbul Kabataş Lisesi'ni düşünüyorum. Bunun tabii duygusal kısmı da var. Ailemden uzak kalacağım. Bunu halledebileceğimi düşünüyorum. Ailem de bu anlamda benim isteklerime bağlı olduklarını söylüyorlar. Ayrılık biraz zor olacak ama alışacağım" diye konuştu.