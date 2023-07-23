Samsun'da KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumları Başladı

SAMSUN'da Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Genel Yetenek, Genel Kültür oturumları başladı.

Türkiye genelinde 924 bin 168 adayın katılacağı KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür oturumları Samsun'da da başladı. Saat 10.15 itibariyle başlayan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına girecek olan adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri ile binalara alındı. Saat 10.00 itibariyle kapıların kapatıldığı KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumda 120 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 130 dakika süre tanınacak.z(DHA)