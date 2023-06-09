Samsun'da Karahüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'nda Bilim Sanat Şenliği Fuarı düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Karahüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'nda Bilim Sanat Şenliği Fuarı düzenlendi. İlkokul öğrencilerinin gösterileriyle başlayan programda, Bafra Halk Eğitimi Merkezi halk oyunu ekibi de gösteri sundu. Programda, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Karahüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'nda Bilim Sanat Şenliği Fuarı düzenlendi.

İlkokul öğrencilerinin gösterileriyle başlayan programda, Bafra Halk Eğitimi Merkezi halk oyunu ekibi de gösteri sundu.

Okul müdürü Bayram Bircan, öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda araştırma ve uygulama yaptıkları konulardaki projelerini sergilediği belirterek, ayrıca okulda Samsun Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan Mehmet Akif İnan Kütüphanesi ve Kodlama Sınıfı'nın da açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Programda, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra resim ve bilim sergisi ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardım amacıyla düzenlenen kermesin açılışı yapıldı.

Programa Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Samsun Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Hamdi Yıldız ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.