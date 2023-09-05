Samsun'da İlkokula Başlayacak Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Desteği

Samsun'un Canik ilçesinde belediye, ilkokula başlayacak 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu. Canik Belediyesi, uyum eğitimine başlanan 55 ilkokuldaki öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklara destek olmak istediklerini belirtti.

Samsun'un Canik ilçesinde belediye, ilkokula başlayacak 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Canik Belediyesi bu yıl ilçede okula başlayacak çocuklara destek sağlama kararı aldı.

Bu kapsamda uyum eğitimine başlanan 55 ilkokuldaki 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının tüm Türkiye'de ücretsiz okul kitaplarını dağıttığını belirterek, belediye olarak da özellikle ilkokula başlayan çocuklara destek olmak istediklerini söyledi.

Çanta ve içerisinde defter, silgi, kalem, sulu boya ve resim defteri olmak üzere bir ilkokul çocuğunun ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini verdiklerini anlatan Sandıkçı hem aileleri hem de çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kırtasiye desteği alan minik öğrenciler ise okula başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.