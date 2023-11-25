Samsun'da İlkadım Gazi Ortaokulu'nda 1972'den Bugüne Görev Yapmış Öğretmenler Bir Araya Geldi

İlkadım Gazi Ortaokulu'nda 1972'den bugüne görev yapmış 60 öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya geldi. Okulda düzenlenen proje ile emekli öğretmenler eski günlerini yad etti.

Samsun'da İlkadım Gazi Ortaokulu'nda 1972'den bugüne görev yapmış 60 öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya geldi.

İlkadım Gazi Ortaokulunda düzenlenen "1972'den Günümüze Meslek Yolu Gazi Ortaokulundan Geçenler" isimli proje ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1972 yılından günümüze Gazi Ortaokulu'nda görev yapmış 60 emekli öğretmen ve idareci okulda eski günlerini yad etti.

Okul Müdürü Samet Doğan, yaptıkları proje ile eski meslektaşlarını görev yaptıkları okulda ağırlamak istediklerini ve onların da görev yaptıkları günleri yad etmelerine vesile olmak istediklerini belirtti.

Program okul idaresi tarafından emekli öğretmenlere yapılan ikram ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.