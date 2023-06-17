Samsun'da İki Aynı İsimli Okul Yüzünden Öğrencilerin Bir Yılı Heba Oldu

Samsun'da YKS'ye girmek isteyen öğrenciler, sınav kağıdında 19 Mayıs Lisesi ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka bir okula gidince sınava giremeyerek 1 yıllık çalışmalarını heba ettiler. Yanlış okula gelen öğrencilerin yanı sıra sınava son dakika yetişmek isteyen öğrenciler de görenlerin dikkatini çekti.

İki ayrı ilçede iki aynı isimli okul... Polis ekipleri desteğe geldi, onlarca öğrencinin bir yılı heba oldu

SAMSUN - Samsun'da YKS'ye girmek isteyen 100'e yakın öğrenci, sınav kağıdında 19 Mayıs Lisesi ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka bir okula gidince sınava giremeyerek 1 yıllık çalışmalarını heba ettiler.

166 binada 53 bin 394 öğrenci Samsun'da sınav heyecanı yaşadı. Sabah erken saatlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için Samsun'un merkez ilçesi İlkadım'da bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler büyük bir şok yaşadı. Sınava giriş belgelerinin üst kısmında yer alan Samsun/19 Mayıs ibaresine aldanarak merkezdeki liseye giden öğrenciler, sınava giriş belgelerinin adres kısmının sonunda yer alan 19 Mayıs ibaresini buradaki yetkililerin uyarması sonucunda öğrendiler.

Yetkililerin uyarısı ile sınavın İlkadım ilçesinde değil 43 km uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde olduğunu öğrenciler büyük şok yaşadı. Bazı öğrenciler üzüntüden gözyaşlarını tutamazken, yanlış ilçeye gelen öğrenciler sınava arabayla gelenlerle, motorize polis ekipleriyle ve resmi polis otolarıyla başka ilçedeki sınav yerlerine yetiştirilmeye çalışıldı.

Her sene isim karışıklığı nedeniyle birçok öğrencinin 1 yıllık çalışmasının heba olduğunu ifade eden öğrenciler, en azından 1 ilçedeki okulun isminin değişmesinin bu gibi durumların önüne geçmesine neden olabileceğini söylediler. Bazı öğrenciler de bu durumdan yetkilileri sorumlu tuttular.

Yanlış okula gelen öğrencilerin yanı sıra sınava son dakika yetişmek isteyen öğrenciler de görenlerin dikkatini çıktı. Son dakikada sınava yetişmek isteyen öğrenciler, kısa mesafe atletizimcilere taş çıkardılar.