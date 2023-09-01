Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, 280 bin öğrenci, 21 bin öğretmen ve personeller ile yeni eğitim-öğretim sezonuna hazır olduklarını söyledi. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ise 4 Eylül'de uyum haftasına başlayacak.

- Samsun'da eğitim ordusu yeni döneme hazır

SAMSUN - Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, 280 bin öğrenci, 21 bin öğretmen ve personeller ile yeni eğitim-öğretim sezonuna hazır olduklarını söyledi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ise 4 Eylül'de uyum haftasına başlayacak. Yaz dönemini oluşabilecek sıkıntıları çözmek ve yenilikleri uygulamaya koyarak geçirdiklerini ifade eden Müdür Murat Ağar, dev eğitim kadrosu ile yeni sezona hazır olduklarını kaydetti.

"21 bin öğretmen ve 280 bin öğrenci ile yeni eğitim-öğretim sezonuna hazırız"

Yeni sezona hazır olduklarını ifade eden Murat Ağar, "2023-2024 eğitim-öğretim yılımız 11 Eylül'de başlayacak. Yaz dönemi boyunca gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Verimli bir şekilde bu eğitim-öğretim yılını geçirmek üzere çalışmaları tamamladık. Öğretmenler 4 Eylül'de okullarında olacaklar. Bu sene okul öncesi sınıflar ile 1. sınıfa başlayacak öğrencilerimiz 4-8 Eylül arasında 'uyum haftasını' okullarda geçirecekler. Bu yıl 280 bin öğrencimiz ilimizde eğitim alacak. 21 bin öğretmen ile de öğrencilerimizin eğitim süreçlerini destekleyeceğiz. Yaz dönemi yoğun geçti. Öğretmenlerimizin okullarına atama süreçleri, yeni göreve başlayan öğretmenlerin okullarımızda görevlendirilmeleri tamamlandı" dedi.

"24 okulun güçlendirmesi bitti, 4 yeni okulun inşaatı tamamlandı"

Eğitime kazandırılan yeni okullar ve güçlendirmesi tamamlanan okullar hakkında bilgi veren Ağar, "Okulların bakım-onarımı, depreme dayanıklılık süreçleri de tamamlandı. Yaz döneminde 350'den fazla okulda küçük onarım, boya-badana, temizlik gibi ihtiyaçlarını giderdik. Deprem güçlendirmesi noktasında 2023 yılı itibarıyla 17 okulumuzun güçlendirmesini tamamlayarak, öğrencilerimizin bu okullarına geçerek öğrenimlerini devam ettirmelerini sağlamıştık. Bugün itibarıyla 7 okulun daha güçlendirmesi tamamlandı. Böylece 2023'te 24 okulda deprem güçlendirmesi tamamlanmış oldu. Son 3 senede 49 yeni okulun inşaatını tamamlayarak eğitime açmıştık. Eylül ayı itibarıyla da 4 okulumuzun daha inşaatı tamamlayarak toplamda 53 yeni okulda öğrencilere hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"16 bin yeni öğrenci eğitime başlayacak"

16 bin yeni öğrencinin 1. sınıfa başlayacağını açıklayan Ağar, "Bu yıl 1. sınıfa yaklaşık 16 bin yeni öğrenci başlıyor. Bu noktada velilerden isteklerimiz var. Her zaman olduğu gibi öğretmenlerimize güvenmeleri, bizlerle uyum içerisinde çalışmaları ve çocuklarını destekleyerek hep birlikte onların eğitim-öğretim süreçlerini kaliteli bir şekilde tamamlamada bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü camiası, il-ilçe teşkilatlarıyla, okul müdürlükleri ile öğretmenleri ile ve yardımcı personelin tamamıyla öğrencilere hizmet vermeye hazır" şeklinde konuştu.