Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde her gün düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursunda öğrencilere güzel ahlak bilgisi ve Kur'an-ı Kerim öğretiliyor. 7 sınıfta 150 öğrenciye eğitim verilen kurslar, yaz döneminde gerçekleştiriliyor.

Samsun'da, Bafra Gençlik Merkezinde Kur'an-ı Kerim kursu gerçekleştiriyor.

Her gün saat 09.00'da başlayıp saat 13.00'e kadar süren eğitimde öğrencilere güzel ahlak bilgisi ile Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

Merkezde 7 ile 24 yaş aralığında 7 sınıfta 150 öğrenciye eğitim veriliyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'in temel bilgileri ve İslam ahlakını öğrettiklerini kaydetti.