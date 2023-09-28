Samsun'da Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan bir anaokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosu ekipleri tarafından düzenlenen programda çocuklara trafik kuralları ve güvenli oyun alanları hakkında bilgiler aktarıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosu ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik, trafik dedektifleri eğitimi kapsamında program düzenlendi.

Salıpazarı Anaokulu'nun bahçesinde verilen eğitimde küçük çocuklara, trafik ışıkları, yaya geçidinden yolun karşısına geçme kuralları gibi bilgiler aktarıldı.

Eğitimde ayrıca, anne babalarının araç kullanırken hata yapmaları halinde kırmızı düdük çalarak onları uyarması, 12 yaşına kadar ön koltuğa oturmamaları ve araç ile yolculuk yaparken emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri, güvenli oyun alanları konularında da bilgilendirme yapıldı.