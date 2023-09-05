Samsun'da 2 Bin Birinci Sınıf Öğrencisine Kırtasiye Malzemesi Dağıtıldı

Samsun'un Canik ilçesinde uyum haftası dolayısıyla okula başlayan 2 bin birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Canik Belediyesi tarafından düzenlenen dağıtım törenine öğrenciler, veliler ve yetkililer katıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde uyum haftası dolayısıyla okula başlayan 2 bin birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Canik Belediyesi, ilçedeki 25 okulda birinci sınıfa başlayan 2 bin birinci sınıf öğrencisine okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. İçerisinde beslenme çantası, su matarası, kalem, silgi, cetvel, abaküs ve boya gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketlerin öğrencilere dağıtım töreni, ilçedeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Dağıtım törenine Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın yanı sıra, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AYIRT ETMEKSİZİN TÜM ÖĞRENCİLERE DAĞITILDI

Eğitimin tüm kademelerdeki öğrencilere belediye olarak destek sağladıklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması, geri kalmaması ve daha iyiye taşınması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Birinci sınıfa başlayan tüm çocuklarımızın ömür boyu unutamayacakları bu özel gününde, biz de Canik Belediyesi olarak birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimizi ayırt etmeksizin kırtasiye setleri ile buluşturduk. Bu vesileyle bu güzel ve heyecanlı günlerde onlarla birlikteyiz. Onların bu heyecan ve mutluluğuna ortak olduk. Bu yıl ilçemizde birinci sınıfa başlayan 2 bin öğrencimiz var. Ayırt etmeksizin tüm öğrencilerimize kırtasiye malzemelerimiz verdik. Öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle temas kurarak, birinci sınıfta çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu tüm materyallerin listesini aldık ve o listenin tamamını çantalara yerleştirdik ve çocuklarımızla buluşturduk" dedi.