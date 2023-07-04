Samsun'da 112 Okulun Deprem Güçlendirme Çalışmaları Tamamlandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte 112 okul binasının deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Dağlı, düzenlediği basın toplantısında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Samsun'un ikinci derece deprem kuşağında bulunduğuna işaret eden Dağlı, öğrencilerin olası depremlerden etkilenmemesi için bir dizi çalışma yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda kentte 112 okul binasının deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Dağlı, "Çocuklarımızın depreme dayanıklı binalarda nitelikli eğitim öğretim görmeleri için yapılan bu çalışmalarla yüzbinlerce öğrencimiz ve vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunmuş oluyoruz. Bu okullar bir deprem durumunda, öğrenciler ve yakın çevrede ikamet edenler için güvenli korunma ve geçici barınma, kamu kurumlarımız için de hizmet binası olarak kullanılmaktadır." dedi.

YİKOB tarafından 44 yeni yatırımla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Deprem güçlendirmelerine ilaveten 6'sı anaokulu olmak üzere 21'i eğitim, Bafra ve Alaçam hükümet konakları ile 3'ü İçişleri, 2'si emniyet, 4'ü de diğer kamu yatırımı olmak üzere toplam 30 yeni yatırım ilimize kazandırılmıştır. Bugün itibarıyla ilimiz genelinde 15'i anaokulu olmak üzere 21'i eğitim ile jandarma, Yakakent, Havza, Ayvacık ve Çarşamba hükümet konakları gibi 44 yeni yatırımın yapımı devam etmektedir. İlk etapta 10'u ilimiz genelindeki organize sanayi sitelerinde olmak üzere toplam 29 anaokulunu kapsayan 31 eğitim tesisine ve 2 jandarma yatırımına da başlanılmıştır. 3 yıllık süre içinde Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımızca 138 bakım ve onarım işi yapılmıştır. Aynı süreçte 23 yeni yapım işi ile 19 güçlendirme işi tamamlanmıştır. Samsun YİKOB olarak tüm kamu yatırımlarımızı hayata geçirirken önceliğimiz ilimize yenilikçi, çevreci, sürdürülebilir, hizmet odaklı ve kaliteli eserler sunmaktır."

Dağlı, YİKOB kurumunun yemekhanesinin geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulduğunu sözlerine ekledi.