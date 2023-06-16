Samsun'da 10 ikiz ve 2 üçüz karnelerini aldı

Samsun'un Atakum ilçesindeki Atakum Bayırdır İlkokulu'nda düzenlenen törende, 10 ikiz ve 2 üçüz öğrenci karnelerini aldı. İkiz ve üçüz kardeşlerin bir kısmı aynı sınıfta eğitim görürken, benzerlikleri nedeniyle zaman zaman karıştırılıyorlar.

Samsun'da 10 ikiz ile 2 üçüzün eğitim gördüğü Atakum ilçesindeki öğrencilere karneleri verildi.

İl genelinde 245 bin 40 öğrenci karne sevinci yaşarken, Atakum ikiz ve üçüz öğrencileriyle dikkati çekiyor.

İkiz ve üçüz kardeşlerden bazıları aynı, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. Genellikle yan yana oturan çocuklar, benzerlikleri dolayısıyla zaman zaman hem öğretmenleri hem de arkadaşları tarafından karıştırılıyor.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Atakum Bayırdır İlkokulu'nda düzenlenen törende, ilçedeki ikiz ve üçüzler de karne almanın heyecanını yaşadı.

İkizlerden 4. sınıf öğrencisi Elif Ece Gedik, ortaokula geçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

İkizinin bulunmasının güzel bir duygu olduğunu belirten Gedik, "Beraber vakit geçirebiliyoruz, beraber aktiviteler yapabiliyoruz. Bazı şeyleri konuşarak beraber çözebiliyoruz. Aynı sınıfta beraber olmak çok güzel bir duygu." dedi.

İki erkek kardeşi olan üçüzlerden Sultan Fil ise aynı sınıfta öğrenim gördüklerini, ödevlerinin de aynı olmasından dolayı kolaylık yaşadıklarını kaydetti.

Babası harçlık verdiğinde bunu üçe bölmek zorunda kaldıklarını dile getiren Fil, "Derslerimiz iyi. Üçüz olmak bana göre kötü. Çünkü ben kız, kardeşlerimin ikisi de erkek olduğu için beni hep dışlıyorlar." diye konuştu.

Üçüzler Fatih, Sultan ve Mehmet'in babası İsmail Fil, çocuklarının 4. sınıfa geçtiğini ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.