Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü, yılın öğretmeni seçildi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz "Daha önce birçok konuda soruşturma geçiren, görev yeri değiştirilen, okulun öğretmenlerinin başarısını yok sayan, dilekçe hakkını kullanan öğretmenlere soruşturma açan biri Samsun'u temsilen yılın öğretmeni seçilmemeli idi. Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü C.Ç., Samsun ilini temsilen Cumhuriyetimizin 100. Yılında 'Yılın Öğretmeni' olarak seçilmemeli idi" dedi.

Birçok konuda soruşturma geçiren ve görev yeri değiştirilen Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü C.Ç., Samsun ilini temsilen yılın öğretmeni seçildi. Duruma Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz tepki gösterdi. Onur Gündüz personele mobbing uygulayan birisinin yılın öğretmeni seçilmesine tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, 81 ilden gelen temsilcilerle birlikte, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan Ankara'daki törenlerde ve İstanbul'daki kutlama programlarında Samsun'u temsil edecek olan öğretmen 'Mesleğinde, çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinen bu niteliklerini diğer meslektaşlarına ve kamuoyuna örnek olacak şekilde gösteren' bir meslektaşımız olmalıydı. Peki kim seçildi? Samsun'dan seçilen yılın öğretmeni C.Ç. Eğitim-iş Samsun Şubesi olarak, Cumhuriyet'in 100. yılına ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun Samsun ilimizi temsilen katılacak öğretmenlerin seçiminde usul ve esaslara uyulmadığını resmi yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdık. Daha önce birçok konuda soruşturma geçiren, görev yeri değiştirilen, okulun öğretmenlerinin başarısını yok sayan, dilekçe hakkını kullanan öğretmenlere soruşturma açan biri Samsun'u temsilen yılın öğretmeni seçilmemeli idi. 'Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak' gibi fiilleri gerçekleştiren, şu an görev yaptığı Samsun Bilim ve Sanat Merkezinde de bir öğretmene asılsız iddialarla soruşturma başlatan ve birçok kadın personel üzerinde psikolojik şiddet uygulayan biri Samsun'u temsilen yılın öğretmeni seçilmemeli idi.

"YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLMEMELİ İDİ"

Açılan soruşturmanın Öğretmenler Gününe birkaç gün kala 'Yılın Öğretmeni' tarafından başlatılmış olması öğretmenlik mesleğinin geldiği nokta açısından son derece üzücüdür. Samsun Bilim ve Sanat Merkezi müdürü C.Ç., Samsun ilini temsilen Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yılın Öğretmeni olarak seçilmemeli idi. Mevzuata ve 24 Kasım Öğretmenler gününün amacı olan öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak ve Türk Milli Eğitimine gönül vermiş hatta bu uğurda can vermiş olan öğretmenleri saygı ve rahmetle anmak, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere mesleğin yüceliğini hissettirmek için Samsun ilini temsilen komisyonca seçilen C.Ç. ile ilgili işlem ivedilikle iptal edilmeli, konunun sendikamızca takip edileceğini, bu skandal durum ile ilgili Ulusal basınında bilgilendirilip, kişi hakkında yürütülecek olan süreci takip edeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz."