Salıpazarı'nda Gökçeli İlkokulu'ndan kermes

Salıpazarı ilçesinde Gökçeli İlkokulu tarafından okul ve öğrenciler yararına kermes düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, veliler evde hazırladıkları ürünleri satışa sundu. Kermese, Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Akgül, okullarda düzenlenen bu tür kermes faaliyetlerinin çok önemli ve faydalı olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Gökçeli İlkokul Müdürü Ali Akyıldız ise kermesten elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okul yararına kullanılacağını söyledi.